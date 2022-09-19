Дослідник систем безпеки Сем Каррі розповів у своєму твітері, що отримав від Google невідому виплату в розмірі 250 000 доларів. Три тижні він безуспішно намагався з'ясувати, що це за гроші й чому вони надійшли, однак техпідтримка так і не змогла йому допомогти.
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Чиї гроші
Сем Каррі працює інженером з безпеки компанії Yuga Labs. Він займається пошуком різних уразливостей і, ймовірно, раніше робив це для Google – так компанія й дізналась номер його рахунку. Дослідник не витрачав отримані гроші, тому що був упевнений, що переклад помилковий.
Пройшло трохи більше трьох тижнів з того часу, як із Google мені випадково надіслали 249 999 доларів, а я досі не отримав жодної відповіді від служби підтримки. Чи є ще якийсь спосіб зв'язатися з Google?
– написав Каррі в своєму твіті.
Підозри Каррі повністю виправдалися. Після розголосу в соцмережах, корпорація нарешті звернула увагу на цей інцидент і представник повідомив, що платіж було здійснено "внаслідок людського фактора":
Наша команда нещодавно здійснила платіж не тій стороні внаслідок людської помилки. Ми цінуємо, що людина, яка отримала платіж, швидко повідомила про це, і ми працюємо над виправленням ситуації,
— прокоментували в компанії.
Хто саме повинен був отримати ці гроші, невідомо.