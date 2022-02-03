Навіть нерозкриття чи часткове розкриття одного з парашутів не є загрозою для безпечної посадки космічного корабля Dragon компанії SpaceX. Але така ж проблема спостерігалася й 9 листопада 2021 року, коли здійснював посадку пілотований "Дракон" в межах місії Crew-2 – тоді теж відбулася затримка у розкритті одного з чотирьох основних парашутів.

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Проблеми з розкриттям парашута у корабля Dragon

Хоча повернення космічного корабля в місії Crew-2 9 листопада 2021 року й супроводжувалося проблемою у розкритті одного парашуту, NASA та SpaceX уже 10 листопада 2021 року схвалили запуск місії Crew-3. Річ у тому, що аномалія не становила небезпеки для членів екіпажу. 24 січня 2022 року аномалія повторилася.

Швидкість вертикального зниження під час обох польотів була в межах проєктних значень системи при приводненні, і всі чотири основні парашути повністю розкрилися в обох місіях перед досяганням поверхні води,

– розповідає представник NASA Джош Фінч.

У SpaceX також повідомили, що система працює в межах норми:

Ми не бачимо нічого нестандартного, що мало б турбувати нас з точки зору парашутів,

– заявив віцепрезидент SpaceX зі збірки апаратів та надійності польотів Білл Герстенмайер.

Проблеми з парашутом під час посадки Crew Dragon: дивіться відео

Та, звісно, SpaceX разом з NASA ретельно досліджують парашути після посадки кораблів та вивчають дані з приладів, щоб зрозуміти, що стало причиною аномалії. Першочергові висновки щодо проблеми затримки розкриття парашутів мають бути отримані ще до старту місії Crew-4 й до повернення місії Crew-3 з МКС.

Зверніть увагу! NASA змовчало щодо того, що під час посадки вантажного корабля 24 січня 2022 року виявили проблему з парашутом. Інформація про це з'явилася 27 січня 2022 року, коли один з представників Агентства, Боб Кабана, обережно натякнув про це. Офіційна інформація з'явилася 2 лютого 2022 року.

Можливою причиною "мовчанки NASA й затримка адекватної реакції стосовно двох аналогічних проблем у двох космічних кораблях однієї компанії є "нормалізація відхилень". Це концепція, згідно з якою організація ігнорує дані щодо певної проблеми, яка виходить за межі норми, адже ця проблема тут і зараз не становить загрози. Подібний підхід свого часу став причиною аварії двох шаттлів: "Челленджера" у 1986 році та "Колумбії" у 2003 році.