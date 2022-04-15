У Гватемалі знайшли найдавніший священний календар майя

У старовинному комплексі майя, який дослідники знайшли ще у 2001 році, було виявлено елементи найдавнішого календаря древньої цивілізації.

Найбільш відомою пірамідою комплексу є Лас-Пінтурас. Саме у ній археологи знайшли фрески, які датували приблизно 100 роком до нашої ери. Сюжети розписів, на думку дослідників, запозичені з "Пополь-Вух" (священна книга Кіче, одного з народів майя), а також відображають юкатекські уявлення про космологію.

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Дослідження показали, що будівництво на цьому місці почалося 2,2-2,3 тисячі років тому. Піраміди зводили у кілька етапів. В результаті вони виросли майже до 30 метрів заввишки, а в процесі зведення утворилося безліч археологічних шарів.

Що виявили дослідники

В одному з ранніх шарів археологи знайшли два фрагменти фресок, які вважають найстарішим свідченням існування священного календаря майя.

Загалом археологи змогли витягти сім тисяч розрізнених уламків фресок – вони утворилися під час руйнування стін під час чергової перебудови. Деякі їх розміром з ніготь, деякі великі – приблизно 20 на 40 сантиметрів. Але лише 11 виявилися придатними для ідентифікації. Особливо виділяють два фрагменти.



Виявлені фрагменти календаря / Фото Karl Taube, Proyecto Regional Arqueológico San Bartolo-Xultun

На одному з них видно символ, що відповідає цифрі сім у системі числення майя, а інший є гліф (елемент листа у вигляді малюнка) оленя. Фрагменти підходять один до одного по краях зламу, крім того, зображення на них нанесли однією і тією самою чорною фарбою. Сполучені разом вони дають дату — "сім оленів", що відноситься до Цолькіна (Tzolk'in), священного календаря майя, який використовували з ритуальною метою.

У тому самому шарі знайшли фрагменти деревного вугілля, що надало можливість датувати знахідку. Аналіз показав, що шматки стіни з датою належать до періоду між 300 та 200 роками до нашої ери. Досі найраніші зразки календаря майя датували I століттям до нашої ери.



Частини знайдені у піраміді майя / Фото Heather Hurst

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Взагалі, у майя було чотири календарі. Один із них – священний календар Цолькін. У ньому 260 днів, що складаються з комбінації 13 чисел та 20 днів, що мають різні знаки (наприклад, оленів).

Проте 260 днів не становлять рік. Це швидше цикл, подібний до семиденного тижня. Позначення "сім оленів" не дає точної дати, не говорить про сезон чи рік, у якому щось сталося.

Вчені припускають, що Цолькина заснований на спостереженнях за рухом Сонця, Місяця і планет і використовувався не в практичних, а в сакральних, ритуальних цілях.