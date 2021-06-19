У гуркоті ракет виявили звуки, недоступні людському вуху

Пуски ракет супроводжуються потужним гуркотом, який розноситься на десятки кілометрів. Вчені встановили, що в цих звуках присутні і безліч інших звуків, недоступних людському вуху.

В ході дослідження провели детальний аналіз інфразвукових імпульсів, зафіксованих за допомогою міжнародної системи моніторингу (IMS). Для цього використали запуски "Falcon-9", "Союз", "Ariane 5", "Протон" і китайських "Long March".

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Що відомо про дослідження

Система IMS, яка складається з пів сотні станцій контролю, розміщених в різних країнах світу в рамках Договору про заборону ядерних випробувань, за свою історію фіксувала ядерні вибухи і пуски міжконтинентальних балістичних ракет.

Вона в змозі також вловити найменші звукові сплески при роботі ракетних прискорювачів серед оглушливого гуркоту під час старту. Саме такі звуки й вявила IMS – людське вухо не здатне їх сприйняти.

Ролик на YouTube, що відтворює звук старту космічного корабля "Атлантіс", дає деяке уявлення про роботу системи IMS: відео

Вчені сподіваються за допомогою цих звуків оцінювати якість ракетних пусків і оперативно виявляти технічні збої і їх причини.

Загалом зібрали набір даних із 7637 підписів інфразвуку, записаних на глобальних інфразвукових масивах IMS під час 1001 запуску ракет за 11,5 років спостережень.