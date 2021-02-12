Віцепрезидента Tencent Holdings (китайська інвестиційна холдингова компанія) Чжана Фена затримали правоохоронці. Його затримали в рамках розслідування гучної справи про корупцію.

Цій справі також підозрюють одного з колишніх високопоставлених співробітників правоохоронних органів Китаю.

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Детальніше про скандал

За інформацією джерел, Чжан Фен перебуває під слідством ще з минулого року за звинуваченням в несанкціонованому обміні особистими даними, зібраними соціальною мережею WeChat, що належить Tencent.

Його підозрюють у передачі даних з WeChat колишньому заступнику міністра громадської безпеки Сунь Ліцзюнь.

При цьому у Tencent вже підтвердили, Чжан перебуває під слідством.

Справа пов'язана із звинуваченнями в особистій корупції і не має ніякого відношення до WeChat або Weixin (Weixin – це партнерська програма WeChat – 24 канал),

– заявив представник компанії.

За словами одного з джерел, Чжан Фан відповідав за взаємодію з урядом і зустрічі з китайськими чиновниками.

Як кажуть експерти, цей випадок показує, що Пекін побоюється зростаючого впливу технологічних компаній і їх можливостей неправомірно використовувати дані користувачів або ділитися ними.

Додамо що WeChat від Tencent є найпопулярнішою соцмережею в Китаї. Вона також дає змогу виконувати онлайн-платежі. Наразі Tencent є найдорожчою публічною компанією Китаю.