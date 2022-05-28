Gucci представила розумний перстень з титану та 18-каратного золота
Джерело:Gucci
Люксовий модний бренд Gucci разом із фінським стартапом Oura Health представив новий розумний ґаджет. Перстень Gucci x Oura Ring може зв'язуватися зі смартфоном та має низку цікавих функцій.
Кільце Gucci x Oura Ring вагою 4 грами із захистом від води виконане з титану з візерунком із 18-каратного жовтого золота. Пристрій працює в тандемі з додатком для смартфона.
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На внутрішній стороні гаджета розташована низка датчиків. Це дає кільцю такі функції, як:
- відстежування пульсу,
- температури,
- частоти дихання,
- режиму сну,
- рівню стресу.
Інформація відображається у мобільному додатку Oura, користувачі можуть вивчити статистику, отримати персональні рекомендації, саундтреки для кращого сну та медитацій.
Фото Gucci x Oura Ring
Ціна персня
Gucci x Oura Ring пропонується у роздрібних магазинах Gucci по всьому світу онлайн на сайті Gucci за ціною 950 доларів. У вартість входить довічна підписка на послуги Oura.
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