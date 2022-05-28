Gucci представила розумний перстень з титану та 18-каратного золота

Люксовий модний бренд Gucci разом із фінським стартапом Oura Health представив новий розумний ґаджет. Перстень Gucci x Oura Ring може зв'язуватися зі смартфоном та має низку цікавих функцій.

Кільце Gucci x Oura Ring вагою 4 грами із захистом від води виконане з титану з візерунком із 18-каратного жовтого золота. Пристрій працює в тандемі з додатком для смартфона.

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На внутрішній стороні гаджета розташована низка датчиків. Це дає кільцю такі функції, як:

відстежування пульсу,

температури,

частоти дихання,

режиму сну,

рівню стресу.

Інформація відображається у мобільному додатку Oura, користувачі можуть вивчити статистику, отримати персональні рекомендації, саундтреки для кращого сну та медитацій.

Фото Gucci x Oura Ring

Ціна персня

Gucci x Oura Ring пропонується у роздрібних магазинах Gucci по всьому світу онлайн на сайті Gucci за ціною 950 доларів. У вартість входить довічна підписка на послуги Oura.

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Більш звичний ґаджет

Нещодавно realme представила ще один планшет на Android Pad X. Пристрій вирізняється невисокою ціною та чималою батареєю.

Планшет отримав 11-дюймовий екран, матрицю IPS та частоту оновлення 60 Гц. Роздільна здатність екрана 2000×1200 пікселів. Є підтримка стилуса і все запаковано у тонкий металевий корпус (7,1 мм).