Як стверджується в позові, Google порушує закони штату, збираючи біометричні дані про риси обличчя і голосу, не отримавши повної згоди користувачів. Така практика начебто тривала з 2015 року і торкнулася мільйонів жителів штату.
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Google знову за своє
На думку позивача, Google використовує функції Google Photos і Google Assistant, а також свої продукти для розумного будинку Nest для збору і зберігання даних розпізнавання обличчя і голосу.
Невибірковий збір компанією Google особистої інформації техасців, включаючи дуже чутливу інформацію, таку як біометричні ідентифікатори, не буде терпимим. Я продовжуватиму боротися з великими технологіями, щоб забезпечити конфіденційність і безпеку всіх техасців,
– заявив генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон.
Представники Google натомість кажуть, що Пакстон "укотре раз неправильно характеризує наші продукти в черговому задушливому судовому процесі". Вони наголошують, що Google Фото допомагає користувачам організовувати свої фотографії за допомогою функції, яку легко вимкнути, і що те ж саме стосується інших сервісів компанії.
Позов стверджує, що Google використовував ці дані в комерційних цілях, таких як вдосконалення алгоритмів штучного інтелекту та продаж. Тоді як закон, прийнятий у Техасі в 2009 році про збір та використання біометричних ідентифікаторів, забороняє збір і обмін біометричною інформацією в штаті без явної згоди.
Google витратив роки на незаконне захоплення облич і голосів як користувачів, які не дають на це згоди, так і не користувачів по всьому Техасу, включаючи наших дітей, бабусь і дідусів, які просто не мають уявлення про те, що їх біометрична інформація видобувається з метою отримання прибутку глобальною корпорацією,
– йдеться в скарзі Техасу.
Хто такий Кен Пакстон
- Кен Пакстон, який переобирається наступного місяця, був і залишається одним з найголосніших критиків технологічної індустрії.
- Його офіс також виступав на підтримку закону Техасу, який має на меті заборонити соціальним медіаплатформам блокувати або видаляти пости на основі точки зору спікера.
- Техас також очолює коаліцію штатів, які судяться з Google за нібито антиконкурентну поведінку на ринках онлайн-реклами. Google заперечує обвинувачення і називає деякі з них такими, що вводять в оману. Минулого місяця федеральний суддя відхилив більшу частину клопотань Google про припинення позовів.