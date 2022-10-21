Як стверджується в позові, Google порушує закони штату, збираючи біометричні дані про риси обличчя і голосу, не отримавши повної згоди користувачів. Така практика начебто тривала з 2015 року і торкнулася мільйонів жителів штату.

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Google знову за своє

На думку позивача, Google використовує функції Google Photos і Google Assistant, а також свої продукти для розумного будинку Nest для збору і зберігання даних розпізнавання обличчя і голосу.

Невибірковий збір компанією Google особистої інформації техасців, включаючи дуже чутливу інформацію, таку як біометричні ідентифікатори, не буде терпимим. Я продовжуватиму боротися з великими технологіями, щоб забезпечити конфіденційність і безпеку всіх техасців,

– заявив генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон.

Представники Google натомість кажуть, що Пакстон "укотре раз неправильно характеризує наші продукти в черговому задушливому судовому процесі". Вони наголошують, що Google Фото допомагає користувачам організовувати свої фотографії за допомогою функції, яку легко вимкнути, і що те ж саме стосується інших сервісів компанії.

Цікаво, що аналогічну претензію Техас висунув раніше щодо материнської компанії Facebook Meta Platforms Inc. у лютому. Meta, яка припинила використання технології розпізнавання обличчя торік, заявила, що претензії були безпідставними.

Позов стверджує, що Google використовував ці дані в комерційних цілях, таких як вдосконалення алгоритмів штучного інтелекту та продаж. Тоді як закон, прийнятий у Техасі в 2009 році про збір та використання біометричних ідентифікаторів, забороняє збір і обмін біометричною інформацією в штаті без явної згоди.

Google витратив роки на незаконне захоплення облич і голосів як користувачів, які не дають на це згоди, так і не користувачів по всьому Техасу, включаючи наших дітей, бабусь і дідусів, які просто не мають уявлення про те, що їх біометрична інформація видобувається з метою отримання прибутку глобальною корпорацією,

– йдеться в скарзі Техасу.

Хто такий Кен Пакстон