Нагадаємо, що нещодавно випущений ремастер GTA Trilogy публіка зустріла вкрай негативно через безліч багів та провальних рішень. Через негативні відгуки Rockstar скасувала ремастери Red Dead Redemption та GTA VI, які раніше планувалися до випуску.

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Компанія нещодавно опублікувала звіт, в якому зазначається, що більшість її ресурсів зосереджена на розробці GTA VI. З цієї причини Red Dead Online поки не отримуватиме великих оновлень. Зараз студія працює над GTA VI та шукає талановитих розробників.

Кого шукають для роботи над GTA VI

Rockstar Games шукає співробітників на кілька посад у всьому світі. Компанія набирає помічників фахівців з анімації, технічних дизайнерів геймплею, художників з 3D-персонажів, художників з фотограмметрії та програмістів систем анімації. На платформі Rockstar Games розміщено 233 вакансії. Потрібні люди з Торонто, Бангалору, Нью-Йорка та Лондона.

За чутками від різних інсайдерів, студія планує показати публіці перший трейлер нової частини культової франшизи GTA вже цього року.

Свіжі чутки про GTA VI

Нещодавно журналіст та інсайдер Джейсон Шраєр розповів, що у грі не буде трьох персонажів – чутки про це ходили раніше.

Згідно з останніми чутками у грі буде два персонажі: американець з італійським корінням, а також дівчина з Куби, яка підлітком переїхала до США.

Важливо! Це лише чутки, які ніяк не підтверджені розробниками, тож вірити їм не варто. Ця інформація може виявитися правдивою, але, водночас нічого з цього може не підтвердитися.

У GTA 6 гравці знову матимуть можливість змінювати зовнішність персонажів.

У героїв буде рости волосся в реальному часі, як це було в RDR 2.

Крім регулярної стрижки, головна героїня та герой GTA VI повинні приймати душ.

Герой також може голитися чи відрощувати бороду.

Люди на вулиці даватимуть реагуватимуть на героїв залежно від того, як вони одягнені, чи чисті вони, які у них стрижки тощо. Реакції можуть відрізнятися у різних районах відкритого світу.

Гравці зможуть прокачувати витривалість, силу, поводження зі зброєю та бійцівські навички. Для останнього потрібно займатися боксами або дзюдо.

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