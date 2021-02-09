Гру Elite Dangerous багато хто любить за свободу дослідження Чумацького Шляху, споглядання зірок і планет, які раніше ніхто не бачив. Минулого місяця група користувачів організувала примусово-добровільний робочий табір у глибокому космосі, де експлуатується праця новачків.

Схема космічних тролів доволі цікава. Вони пропонують гравцям, які ще не розжилися хорошим кораблем, вигідну, на перший погляд, угоду: відправитися добувати рідкісні корисні копалини, щоб потім їх вигідно продати й розжитися легкими та швидкими грошима.

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Як обманюють гравців

Насправді ж група використовує працю інших для видобутку ресурсу й експортує товар в іншу систему, де вигідно збуває мінерал. Але на цьому вони не зупинилися.

Гравці опинилися в пастці, адже система, де добувають мінерал, знаходиться у понад 800 світлових роках від найближчих зірок, куди на їхніх кораблях просто неможливо дістатися, оскільки вони здійснюють "стрибки" максимум на два світлових роки.

Виходів у пілотів-новачків два: погодитися на вимоги та продовжувати добувати ресурс, щоб накопичити на поліпшення корабля, або ж самоліквідуватися і почати гру з самого початку.

Студія-розробник Elite Dangerous вже знає про проблему і намагається придумати рішення, але поки лише попереджає гравців про схему.