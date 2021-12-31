Спочатку Плутон входив до списку планет Сонячної системи. Однак у 2006 році Міжнародний астрономічний союз (МАС) визначив, що планетою може вважатися тільки той об'єкт, який обертається навколо Сонця, повинен бути сферичним, а поблизу орбіти є вільний простір від інших тіл.
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Плутон – планета чи ні
Плутон підходив тільки за двома критеріями: він сферичний і обертається навколо Сонця. Проте він недостатньо масивний, щоб очистити свою орбіту від астероїдів, тому орбіту ділить з іншими об'єктами, які називаються "плутино".
В результаті цього Плутон виключили зі списку планет.
- Тепер же Філіп Метцгер з Університету Центральної Флориди і його колеги мають намір оскаржити це рішення, відзначаючи, що сучасне визначення засноване не на науці, а на фольклорі та астрології, і що це тільки шкодить виявленню нових планет.
- Вчені пропонують використовувати визначення, яке дали ще в 16 столітті, що планети — це будь-які геологічно активні об'єкти в космосі.
- Дослідники вивчили наукову літературу за останні 400 років і з'ясували, що, починаючи з Галілея саме таке визначення й давали планетам.
- Однак ці ідеї почали змінюватися близько 200 років тому, коли стала популярною публікація астрологічних альманахів. Це змінило уявлення про суть планети, максимально спростивши їх розуміння.
- Астрологія, на думку авторів роботи, нав'язала думку, що планет повинно бути мало. Тому астрономи розробили таке визначення, під яке потрапляють всього 8 тіл у Сонячній системі.
Астрономи як приклад також привели ссавців, які можуть жити як на суші, так і у воді, і їх приналежність до цієї групи залежить тільки від внутрішніх властивостей, а не місця розташування.
Уявімо, що ми говоримо про ссавців. Вони залишаються ссавцями, незалежно від того, живуть вони на суші або в морі. Справа не в їхньому місцезнаходження, а в внутрішніх характеристиках, які роблять їх такими, якими вони є,
– каже Метцгер.
Тепер група вчених каже, що з урахуванням цих даних, в Сонячній системі може бути понад 150 планет. Наприклад, що них також хочуть віднести Титан і Енцелад.