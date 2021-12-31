Спочатку Плутон входив до списку планет Сонячної системи. Однак у 2006 році Міжнародний астрономічний союз (МАС) визначив, що планетою може вважатися тільки той об'єкт, який обертається навколо Сонця, повинен бути сферичним, а поблизу орбіти є вільний простір від інших тіл.

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Плутон – планета чи ні

Плутон підходив тільки за двома критеріями: він сферичний і обертається навколо Сонця. Проте він недостатньо масивний, щоб очистити свою орбіту від астероїдів, тому орбіту ділить з іншими об'єктами, які називаються "плутино".

В результаті цього Плутон виключили зі списку планет.

Тепер же Філіп Метцгер з Університету Центральної Флориди і його колеги мають намір оскаржити це рішення, відзначаючи, що сучасне визначення засноване не на науці, а на фольклорі та астрології , і що це тільки шкодить виявленню нових планет.

, і що це тільки шкодить виявленню нових планет. Вчені пропонують використовувати визначення, яке дали ще в 16 столітті, що планети — це будь-які геологічно активні об'єкти в космосі.

Дослідники вивчили наукову літературу за останні 400 років і з'ясували, що, починаючи з Галілея саме таке визначення й давали планетам.

Однак ці ідеї почали змінюватися близько 200 років тому, коли стала популярною публікація астрологічних альманахів. Це змінило уявлення про суть планети, максимально спростивши їх розуміння.

Астрологія, на думку авторів роботи, нав'язала думку, що планет повинно бути мало. Тому астрономи розробили таке визначення, під яке потрапляють всього 8 тіл у Сонячній системі.

Астрономи як приклад також привели ссавців, які можуть жити як на суші, так і у воді, і їх приналежність до цієї групи залежить тільки від внутрішніх властивостей, а не місця розташування.

Уявімо, що ми говоримо про ссавців. Вони залишаються ссавцями, незалежно від того, живуть вони на суші або в морі. Справа не в їхньому місцезнаходження, а в внутрішніх характеристиках, які роблять їх такими, якими вони є,

– каже Метцгер.

Тепер група вчених каже, що з урахуванням цих даних, в Сонячній системі може бути понад 150 планет. Наприклад, що них також хочуть віднести Титан і Енцелад.