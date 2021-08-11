Інтернет у країні й без того річ проблемна – саме підключення вимагає очікування в черзі на кілька років, а також безлічі документів для користування Wi-Fi. Тепер до бюрократичної тяганини додалися присяги на Корані.

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"Свобода слова" у Туркменістані

Туркменістан традиційно займає останні місця у рейтингу свободи слова. Наприклад, у 2021 році, як пише видання DW, країна зайняла 178 місце зі 180. Гірші за цим показником тільки Північна Корея та африканська країна Еритрея, яка у 2001 році взагалі заборонила пресу.

До речі: Україна в Рейтингу свободи преси займає 97 місце. Лідером є Норвегія. На другому місці Фінляндія, а на третьому – Швеція.

Відомо, що у Туркменістані поза законом такі популярні ресурси як Facebook, Twitter і YouTube, а сама швидкість інтернету вкрай низька. Звісно, ті, хто хоче мати доступ до заблокованих сайтів, спілкуватися з родичами, які проживають в інших країнах, або читати не лише новини, які прославляють місцеву владу, користуються послугами VPN.

Разом з тим в країні також є закон про заборону діяльності VPN-сервісів. Однак це стосується лише самого бізнесу – підключення VPN звичайними користувачами ніяк не контролюється.

Присяга на Корані

Джерело розповідає історію Айнур – ім'я, ймовірно, змінене з міркувань безпеки – яка понад півтора року намагається провести інтернет у свій дім. Він їй необхідний для спілкування зі своїм чоловіком, який зараз знаходиться на заробітках за кордоном.

Я минулого року записалася в чергу на проведення інтернету до себе додому. Моя черга настала через півтора року. До того, як отримати послуги Wi-Fi я підписала безліч документів. А тепер у мене вимагають, щоб я присягнулася на Корані про те, що не буду користуватися послугами VPN. А без VPN в інтернеті ніякі сайти не відкриваються. Не знаю навіть, що робити,

– говорить Айнур в розмові з кореспондентом видання Радио Азатлык.

Це перший випадок, коли журналістам стало відомо про подібну практику стосовно до VPN. Сама ж "традиція" присяги на Корані далеко не нова. Раніше вона в основному була притаманна політичним аспектам життя країни й стосувалась усіх громадян починаючи з дітей у дитячих садках.

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