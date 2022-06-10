Громадяни світу: російський Яндекс стер кордони між країнами на своїх картах

Російський Яндекс стер кордони між державами в черговому оновленні свого сервісу карт. Межі країн не відображаються ні у вебверсії, ні в додатку.

Побачити кордони можна лише при сильному наближенні. Тонка сіра лінія заледве помітна на фоні всього іншого.

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У пресслужбі Яндекса повідомили, що в сервісі "Яндекс.Карти" вирішили змінити пріоритети, зробивши акцент на природних об'єктах, а не на кордонах держав.

Яндекс.Карти – це універсальний міський сервіс, який допомагає знаходити організації та місця поблизу, вибирати громадський транспорт і будувати автомобільні маршрути. Це основні сценарії у наших користувачів. Найближчим часом на оглядових масштабах, на яких сервіс не використовується в своїх основних сценаріях, карта стане фізико-географічною. Акцент на ній буде зроблений на природних об'єктах, а не на кордонах держав. Наше завдання – відображати світ навколо. Тому на карті з'являться гори, річки, лінії полярних кіл та інші дані характерні для такого типу карт. Зміни будуть з'являтися поступово,

– заявили в компанії виданню "Код Дурова".

Користувачі мережі одразу припустили, що зміни пов'язані "з ситуацією в Україні". Що саме під цим розуміють, не ясно, але ймовірно вони натякають на те, що компанія намагається догодити всім сторонам, даючи кожному різні пояснення.

Для російської влади пояснення виглядатиме так, як сказано в коментарі, й при цьому не порушуватиме місцевих диктаторських законів.

А для всіх інших зображатимуть намагання протистояти режиму й не визнавати окупацію українських територій.

Щоправда, жодного сенсу це не має, оскільки в Україні заблоковані всі сервіси Яндекса.