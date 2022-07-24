Як живий: аніматронну іграшку Грогу з Мандалорця показали на Comic-Con

Команда EFX Collectibles привезла на фестиваль San Diego Comic-Con реалістичну аніматронну іграшку Грогу з серіалу "Мандалорець". Аніматронік має 15 сервоприводів і може поводитися приблизно так само, як персонаж серіалу.

Грогу може рухати головою та вушками, вміє корчити мордочки, рухати руками та тримати в лапках предмети – для цього використовуються магніти. А ось залишити свою "люльку" аніматронік не може.

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У створенні аніматроніка брала участь компанія Legacy Effects, яка власне і розробляла ляльку Грогу для серіалу "Мандалорець". Завдяки цьому аніматронік EFX Collectibles повністю автентичний: використовується навіть та ж тканина, що й у ляльки із серіалу.

Аніматронік Грогу виглядає наче живий: дивіться відео

Кожен Grogu виготовлятиметься за індивідуальним замовленням та вручну в Каліфорнії з використанням найсучасніших компонентів найвищої якості. Щоправда, така версія Грогу коштуватиме дуже дорого – від 85000 до 100000 доларів.