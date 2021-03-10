У World of Tanks Console стартує новий, п'ятий, сезон – Flashpoint. Гравці зможуть відкривати його етапи до 26 квітня. Серед нагород – як знайомі, так і нові преміум-машини, а також дні преміум-акаунту та багато іншого.

Командири, які подолали всі 100 етапів нового сезону, отримають вагомий приз: польський "важ" 50TP prototype. Цей преміум-танк поєднує відмінну захищеність з хорошою рухливістю і непоганим кутом нахилу гармати.

До теми Гра World of Tanks буде доступною у Steam

Інші нагороди

Також можна зібрати й інші призи: особливого командира, карти доступу, золото, кредити, спорядження, бойові завдання та унікальні сезонні емблеми.

На власників базової сезонної перепустки чекають додаткові нагороди:

танковий командир Крейтон Абрамс,

танки Type 59-11 і T-100,

"барабанщик" T77 та героїчний стиль для нього.

Виконавши всі 100 етапів, геймери з базовою перепусткою отримають достатньо золота на перепустку для нового сезону.

При цьому власники максимальної сезонної перепустки можуть розраховувати на все перераховане вище, а також верткий і добре захищений польський середній преміум-танк CS-52 LIS із героїчним стилем.

Виконуючи етапи 5 сезону, гравці зможуть познайомитися із новою гілкою польських середніх танків з шести машин.