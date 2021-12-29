Місто Верія, де проводилися археологічні розкопки, розташоване на півночі Греції. За легендою, місту дав назву міфічний Берес, який Верію й збудував. У 168 році до нашої ери сюди прийшли римляни, які перед цим розгромили македонян у битві при Підне, що стало вирішальною баталією Третьої Македонської війни.

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Відкопана та відчищена від бруду статуя / Фото Міністерство культури та спорту Греції

Детальніше про виявлену статую

Археологи проводили розкопки неподалік міста, коли виявили рідкісну мармурову статую. Висота її сягає одного метра, проте відразу помітно, що голова відсутня. Навколо фігури чоловіка обернено такий же мармуровий плащ. Датували знахідку II – III століттям нашої ери.

Через дефект (відсутність голови), спеціалісти не можуть точно встановити, кого ж саме хотів зобразити невідомий скульптор. Переважно такі оголені чоловічі скульптури зображали або богів, або давніх спортсменів. Та відсутність голови ставить певні труднощі в ідентифікації.

Археологи звертають увагу на гарно відтворені лінії чоловічого тіла. Це дозволяє зробити припущення, що скульптор намагався висікти з мармуру Аполлона чи Гермеса. Але, як говорилося вище, точніше сказати поки тяжко. Точно можна сказати, що робота не була завершена.