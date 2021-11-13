У Гренландії знайшли новий вид динозавра, який мешкав тільки у цій області

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Європейські палеонтологи повторно вивчили скам'янілість, яку виявили ще у 1994 році в Гренландії. Тоді рештки віднесли до добре вивченого платеозавра. Однак з появою нових технологій стало ясно: це новий вид, якого раніше ніде не зустрічали.