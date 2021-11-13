Нового динозавра назвали "Issi saaneq", що означає "Холодна кістка". Знахідку вже описали у рецензованому журналі з відкритим доступом, присвяченому науці про біорізноманіття.
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Що відомо про нового динозавра
- Загалом до рук дослідників потрапило два скам'янілі черепи.
- Обидва належали динозаврам підліткової стадії розвитку – один ранньої, другий пізньої.
- Як заявляють вчені у своїй статті, останки дуже старі – їм не менше 214 мільйонів років.
- У ті часи більшості відомих видів динозаврів ще не існувало.
- Завдяки мікрокомп'ютерній томографії, яка дозволяє розгледіти найдрібніші особливості кісток всередині скам'янілостей, було виявлено, що кістки належать не платеозавру (Plateosaurus trossingensis), як вважалось раніше, адже аналіз знахідок показав, що у них маса відмінностей.
Динозавр Issi saaneq / Фото Diversity
- Наприклад, ці види мають на черепах особливі відростки та отвори, яких немає у платеозаврів.
- Issi saaneq все ж демонструє з ними деякі спільні риси, що б заплутало вчених у 1994 році.
- Тепер новий вид віднесли до зауроподоморфів.
- Це означає, що він був предком найбільших істот на землі – зауроподів.
Сканування кісток динозавра Issi saaneq / Фото Diversity
Найімовірніше, цей вид мав скромні розміри: від 3 до 10 метрів. Харчувався він рослинною їжею і мігрував слідом за рухом частин суперконтиненту. Приблизно в той час Пангея почала розділятися, з'явився Атлантичний океан, тому Issi saaneq опинився в сучасній Гренландії.
Територія, де знайшли кістки / Фото Diversity