Нового динозавра назвали "Issi saaneq", що означає "Холодна кістка". Знахідку вже описали у рецензованому журналі з відкритим доступом, присвяченому науці про біорізноманіття.

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Що відомо про нового динозавра

Загалом до рук дослідників потрапило два скам'янілі черепи.

Обидва належали динозаврам підліткової стадії розвитку – один ранньої, другий пізньої.

Як заявляють вчені у своїй статті, останки дуже старі – їм не менше 214 мільйонів років.

У ті часи більшості відомих видів динозаврів ще не існувало.

Завдяки мікрокомп'ютерній томографії, яка дозволяє розгледіти найдрібніші особливості кісток всередині скам'янілостей, було виявлено, що кістки належать не платеозавру (Plateosaurus trossingensis), як вважалось раніше, адже аналіз знахідок показав, що у них маса відмінностей.



Динозавр Issi saaneq / Фото Diversity

Наприклад, ці види мають на черепах особливі відростки та отвори, яких немає у платеозаврів.

Issi saaneq все ж демонструє з ними деякі спільні риси, що б заплутало вчених у 1994 році.

Тепер новий вид віднесли до зауроподоморфів.

Це означає, що він був предком найбільших істот на землі – зауроподів.

Сканування кісток динозавра Issi saaneq / Фото Diversity

Найімовірніше, цей вид мав скромні розміри: від 3 до 10 метрів. Харчувався він рослинною їжею і мігрував слідом за рухом частин суперконтиненту. Приблизно в той час Пангея почала розділятися, з'явився Атлантичний океан, тому Issi saaneq опинився в сучасній Гренландії.



Територія, де знайшли кістки / Фото Diversity