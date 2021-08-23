У Гренландії вперше за всю історію спостережень пішов дощ: це матиме довготривалі наслідки

Опади зафіксувала дослідницка станція Greenland Summit Camp, розташована на найвищій точці острова – 3200 метрів. Дощ уже назвали природною катастрофою.

14 серпня 2021 року дощ фіксували протягом кількох годин. За підрахунками, випало 7 мільярдів тонн відносно теплої води. Інших випадків дощу у цьому регіоні планети наука не знає.

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Що далі

Причиною дощу називають небувало високу температуру на острові протягом трьох днів – з 14 по 16 серпня. Хвиля тепла накрила Гренландію і спровокувала танення льодового покриву на площі у 872 квадратних кілометрів – дві третини усієї площі.



Інфографіка показує зони танення льодовиків у Гренландії з 14 по 16 серпня: оранжевим позначені зони високого нагріву, білим – зони, яких не торкнулась хвиля тепла / Фото Національний центр даних по снігу і льоду

14 серпня температура повітря трималася вище нуля цілих дев'ять годин.

Все почалося о п'ятій ранку за місцевим часом. Тоді температура перевищила точку замерзання і зафіксували перші краплі дощу.

О 12:00 почала утворюватись льодяна пластина на поверхні снігу.

Швидкість вітру досягала 9,8 метра на секунду.

Температурний максимум склав 0,48 градуса за Цельсієм.

Під вечір температура впала до -8,5 градуса.

Дощова вода не встигла стекти у море і дуже швидко замерзла. Згідно зі спостереженнями, вона темніша, ніж місцеві сніг та лід і тому сильніше притягує сонячні промені. Це спровокує зростання температури й іще більше пришвидшить танення.

Хвилі спеки спостерігали й раніше – у 1995, 2012 та 2019 роках – проте вперше вона тривала так довго.

Причиною подібних явищ, звісно ж, називають глобальне потепління. Вчені дедалі частіше говорять про пришвидшення темпів зміни клімату, які сьогодні перевищили навіть найпесимістичніші прогнози. Процес підвищення температури помітний не лише в Арктиці та Антарктиді. Проблеми торкнулися й вічної мерзлоти в Сибіру, де під шаром криги запечатані колосальні запаси доісторичного метану, який вже почав вивільнятися в атмосферу, розігріваючи планету.