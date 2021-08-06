Отже, наші сьогоднішні головні герої – не клавіатури й не миші, та слід усе-таки мовити спершу кілька слів про них. Для ґеймера ці ґаджети – украй важливі, адже визначають комфортність і результат гри. Тому до їх вибору треба підходити дуже відповідально.

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Клавіатури та миші: коротко про головне

Щодо клавіатури, то радимо обирати таку, що має:

високу швидкість натискання;

максимальну надійність;

додаткові кнопки;

додаткові функції, зокрема можливість програмування макросів.

Не завадить також підсвічування. Тихіша мембранна чи витриваліша механічна – вирішувати вам. До речі, дібрати хорошу клавіатуру під свої потреби можна тут.

Миша – не менш важливий інструмент. Часто саме від цього настільного "гризуна" залежить результат віртуальної сутички. Одначе часто саме цей пристрій купують, нехтуючи як технічними характеристиками, так і ергономікою. Тим часом ґеймерам потрібно враховувати всі нюанси.

Обирайте мишу, що ідеально лежить у руці й має:

кілька програмованих клавіш,

власне ПЗ із налаштуваннями,

змінні тягарці,

високу роздільну здатність сенсора.

Комп'ютерну мишу з будь-якими особливостями (ергономічну, бездротову або для обох рук) ви знайдете за посиланням.

Корисні ґаджети для ґеймерів

Тримач проводу миші

Кожен ґеймер час від часу "гине" в шутерах через провід мишки, який у найвідповідальніший момент заплутався. А з тримачем, який затискає дріт миші й підіймає його над столом, щоб не заважав під час гри, у вас буде більше шансів "вижити".

Тримачі мають різну конструкцію. Ми радимо обирати продумані моделі, хай вони й дорожчі. Наприклад, із гумовими накладками для більшої стійкості. Крім того, такий тримач не пошкодить стіл.



Бренд ASUS ROG об'єднує широкий вибір аксесуарів / Фото ASUS

Bluetooth-гарнітура

Звук в іграх – дуже важливий, особливо в тактичних шутерах, де треба чути, з якого боку наближається супротивник. Комунікація з іншими членами команди під час катки теж має бути на висоті. Тож якісна гарнітура – обов’язковий аксесуар для кожного ґеймера.

Чудовий вибір – повнорозмірна гарнітура із закритим акустичним оформленням з ігрової лінійки Asus. Наприклад, Asus ROG Strix Fusion 700. Вона передбачає два способи підключення:

по USB-кабелю,

через Bluetooth версії 4.2.

Утім, на якості звучання спосіб підключення практично не позначається: Strix Fusion 700 гідно показує себе й у дротовому, і в бездротовому режимі.

Таку гарнітуру оцінять і меломани, хоча створювалася вона спеціально для ґеймерів. Fusion 700 підтримує технології віртуального просторового звучання у форматі 7.1, тож орієнтуватися за звуком у CS (GO чи Call of Duty) цілком комфортно.

Навушники зручно сидять на голові й добре працюють хоч зі смартфоном, хоч із консоллю, хоч із ПК.



Гарнітура ASUS Strix Fusion 700 / Фото 24 канал

Килимок для миші з підсвічуванням

Цей аксесуар сподобається багатьом користувачам ПК і стане чудовим елементом білда на ґеймерському комп’ютерному столі. Маркетплейси, зокрема AliExpress, пропонують безліч моделей таких килимків:

зі світлодіодами по периметру,

із кількома режимами підсвічування,

із можливістю регулювати його колір та яскравість.

Моделі, що траплялися нам у мережі, мали водонепроникне покриття, яке добре тримає мишу під час гри. Нижній шар у килимків зазвичай гумовий, а отже, вони зовсім не ковзають по столу. Доступні розміри – від 25×30 см до 40×90 см.

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Килимок для мишки з підсвідкою чудово доповнить ваш набір / Фото AliExpress

Приміром, у килимка з підсвічуванням ROG Balteus Qi від ASUS:

бездротова зарядна станція Qi,

15-зонне підсвічування Aura Sync,

портретний формат,

жорстка поверхня,

USB-порт,

протиковзка гумова основа.

Живляться килимки з підсвічуванням від комп'ютера через USB-кабель.

Антистрес-іграшка

Часто емоції під час чергового забігу зашкалюють – і ґеймер через надмірну напругу ризикує потрапити в лабета стресу. У такі моменти корисно мати напохваті невеличку антистрес-іграшку: вона допоможе відволіктися, випустити пару й заспокоїтися.

Рекомендуємо варіант із кнопками, перемикачами та м'якими накладками, який можна крутити в руках. А ще така іграшка допомагає спокійно дочекатися, поки завантажиться гра.

Начебто дрібниця, а насправді – корисна річ і завжди доречний подарунок.



Така іграшка – чудовий спосіб відволіктися та переключитися / Фото AliExpress

Ігрове крісло

Спеціальне ґеймерське крісло – ідеальна покупка не лише для затятих гравців, а й загалом для тих, хто багато часу проводить за комп’ютером. У конструкції таких крісел передбачено все, щоб сидіти в ньому було зручно й ніщо не заважало грати чи працювати. Для комфорту немає дрібниць. Значення має все:

регулювання положення спини та висоти сидіння,

наявність підставок під шию та поперек,

зручні підлокітники.

Усі ці моменти враховано в кріслі ROG Chariot Core. Воно має:

регульовані підлокітники,

поперекову опору,

відкидну спинку,

надійну газову пружину 4-го класу.



Зручне ігрове крісло – ключовий аксесуар для ґеймера / Фото ASUS

Цю модель зроблено напрочуд якісно, з увагою до найдрібніших деталей. Налаштовується вона будь-яким чином – для якнайбільшого комфорту.

Лише раз сівши в хороше ґеймерське крісло, ви більше не захочете повертатися до звичайного офісного.

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Поринаючи у віртуальний світ, подбайте, щоб вам нічого не заважало в реальному. Ваше середовище має бути максимально комфортним, і в цьому сенсі якісні ігрові аксесуари – не менш важливі, аніж потужний ґеймерський комп’ютер. Обирайте допоміжні пристрої зважено – і гра завжди приноситиме вам задоволення й перемогу!