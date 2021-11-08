Гравітаційні хвилі: скільки всього було виявлено таких сигналів

Гравітаційні хвилі – це збурення простору-часу, які вперше були зафіксовані у 2015 році. Вони виникають через злиття надмасивних компактних об'єктів. Наприклад, гравітаційні хвилі утворюються під час злиття чорних дір чи нейтронних зірок.

Використовуючи такі детектори як LIGO, VIRGO та KAGRA, науковці змогли зафіксувати 35 нових подій злиття надмасивних об'єктів, що спричинило появу гравітаційних хвиль. Таким чином загальна кількість виявлених подій, які спричинили появу хвиль, збільшилася до 91 станом на кінець жовтня 2021 року. Ймовірно, що загальна цифра скоро збільшиться, адже останні події злиття чи зіткнення, зафіксовані детекторами, відбулися у листопаді 2019 року – березні 2020 року та були внесені до каталогу лише зараз.

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Усі зафіксовані події, які спричинили появу гравітаційних хвиль станом на кінець жовтня 2021 року / Фото OzGrav-Swinburne University

Катастрофічні події Всесвіту

Переважна частина нових зафіксованих подій відбулася в результаті злиття пар чорних діою.

Дві події, ймовірно, були викликані поглинанням чорною дірою нейтронної зірки.

Одна подія залишається таємницею – чорна діра зіткнулася з невідомим об'єктом, маса якого приблизно у 2,8 раза більша за масу Сонця. Цей об'єкт занадто масивний, щоб бути нейтронною зіркою, але надто легкий, щоб бути чорною дірою. Можливо це була чорна діра малої маси.

Наймасивніша пара, яка злилася, породивши гравітаційні хвилі – це сигнал GW200220_061928. У цій події зіткнулися дві чорні діри, які мали маси 107 та 77 сонячних мас. В результаті цього утворилася чорна діра з масою близько 175 мас Сонця.

Гравітаційні хвилі дають нам певне уявлення й про фізичні властивості, наприклад, орбіт об'єктів, що зливаються. Так вдалося виявити, що деякі чорні діри перед злиттям обертаються у протилежні сторони відносно напрямку руху по своїх орбітах.