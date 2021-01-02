Колишня продюсерка компанії Rockstar Games опублікувала у себе в профілі на LinkedIn інформацію про фінансові успіхи Grand Theft Auto IV. На це звернули увагу користувачі твіттера. Адже, судячи з усього, гра заробила понад два мільярди доларів.

Франческу Буччі займалася в студії координацією зйомок і процесу озвучення, підбором акторів і контролем бюджету в період з 2004 по 2010 роки. Якщо вірити інформації на сторінці Буччі в LinkedIn, за час її роботи в студії четверта частина культової кримінальної саги Rockstar Games заробила в продажах понад два мільярди доларів.

Цікаво Об'ємний дисплей дає змогу "торкнутися" віртуальних предметів, що зависли у повітрі: відео

Що відомо

Для порівняння, Grand Theft Auto V тільки за перші три дні з моменту виходу принесла своїм творцям 1 мільярд доларів, а згодом легко затьмарила досягнення іменитої попередниці.

Що стосується самих продажів, то, за даними порталу TweakTown, Grand Theft Auto IV розійшлася по світу в кількості понад 28 мільйонів екземплярів.

Сумарні відвантаження Grand Theft Auto V до кінця вересня 2020 року перевищили 135 мільйонів копій. Результат дійсно видатний, адже більший показник тільки у Minecraft – понад 200 мільйонів.

Grand Theft Auto IV вийшла у квітні 2008 року на PS3 і Xbox 360, а в грудні дісталася до PC.