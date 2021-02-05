Гра World of Tanks буде доступною у Steam

Компанія Wargaming заявила, що готується зробити свою гру World of Tanks доступною в Steam. Тож гравці, які використовують стандартну і Steam-версії, зможуть боротися пліч-о-пліч на одних і тих самих серверах.

Щоправда, зайти в World of Tanks через Steam зможуть тільки користувачі нових акаунтів, створених на цій платформі. При цьому в Steam-версії буде доступний весь контент гри.

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Вперше в історії користувачі Steam отримають можливість приєднатися до спільноти World of Tanks. Вони зможуть додати до своїх ангарів понад 600 одиниць бронетехніки середини XX століття та випробувати її в боях.

Анонс World of Tanks для Steam

Версія World of Tanks для Steam вийде до кінця 2021 року. Точної дати виходу у Wargaming поки не називають.

Що відомо про World of Tanks

Це командна масова багатокористувацька онлайн-гра, що присвячена броньованим машинам середини XX століття. У розпорядженні гравців 30 бойових карт, створених на основі реальних локацій часів Другої світової війни, і історично достовірна техніка 11 націй загальною чисельністю у 600 одиниць.

Загалом, у світі зареєстровано 160 мільйонів гравців по всьому світу, зокрема 8 мільйонів геймерів в Україні.