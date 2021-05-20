Гра в доповненій реальності дозволить розкрити справжній злочин 1899 року

Ігрова студія True Crime Mysteries випустила вже другий проєкт в жанрі історичної подорожі з використанням доповненої реальності. Гра називається "Eastern Market Murder" – Убивство на східному ринку.

Нова гра присвячена реальному і детально вивченому інциденту, що стався в австралійському Мельбурні в 1899 році. Гравець здійснить віртуальну подорож по місту того часу і зможе розібратися в деталях події.

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Сюжет

Історія розвивається довкола протистояння двох нечистих на руку ділків, адепта лженауки френології Еморі Медора і ворожки Енні Стівенс.

Займаючись схожим бізнесом, вони почали конкурувати за клієнтів, що призвело до реального збройного зіткнення.

Стівенс тоді отримала поранення, її чоловік Френк був убитий, а Медор заявив про свою невинність – мовляв, це була самооборона.

Гравцеві потрібно зібрати докази, поспілкуватися зі свідками, провести обшуки й добратися до істини.



Гра "Убивство на східному ринку" / Фото True Crime Mysteries

Ідеальним місцем для проходження гри, зрозуміло, є безпосередньо територія самого східного ринку в реальному Мельбурні.

Дизайнери та сценаристи постаралися, щоб в доповненій реальності він виглядав не просто як у 1899-му, а був по-справжньому доступний для дослідження.

Ви зможете заглянути у вікно, якого давно немає, прочитати папери на столі, шукати докази серед квіткових горщиків, пригостити випивкою відвідувачів кафе, щоб їх задобрити.



Гра "Убивство на східному ринку" / Фото True Crime Mysteries

І хоч невеликий екран смартфона не дозволяє створити ефект повної присутності, розробники багато попрацювали над інтерфейсом і оптимізацією геймплея.