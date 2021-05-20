Нова гра присвячена реальному і детально вивченому інциденту, що стався в австралійському Мельбурні в 1899 році. Гравець здійснить віртуальну подорож по місту того часу і зможе розібратися в деталях події.
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Сюжет
- Історія розвивається довкола протистояння двох нечистих на руку ділків, адепта лженауки френології Еморі Медора і ворожки Енні Стівенс.
- Займаючись схожим бізнесом, вони почали конкурувати за клієнтів, що призвело до реального збройного зіткнення.
- Стівенс тоді отримала поранення, її чоловік Френк був убитий, а Медор заявив про свою невинність – мовляв, це була самооборона.
Гравцеві потрібно зібрати докази, поспілкуватися зі свідками, провести обшуки й добратися до істини.
Гра "Убивство на східному ринку" / Фото True Crime Mysteries
Дизайнери та сценаристи постаралися, щоб в доповненій реальності він виглядав не просто як у 1899-му, а був по-справжньому доступний для дослідження.
Ви зможете заглянути у вікно, якого давно немає, прочитати папери на столі, шукати докази серед квіткових горщиків, пригостити випивкою відвідувачів кафе, щоб їх задобрити.
Гра "Убивство на східному ринку" / Фото True Crime Mysteries
І хоч невеликий екран смартфона не дозволяє створити ефект повної присутності, розробники багато попрацювали над інтерфейсом і оптимізацією геймплея.