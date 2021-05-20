Та ніхто не замислюється, що таке часте використання супутникової навігації може бути шкідливим для людини. Тепер не потрібно думати та перейматися, що заїдеш кудись не туди. Достатньо ввести пункт призначення і GPS видасть вам маршрут. Виявляється, що це шкідливо.

Цікаво У Google Фото з'являться нові "Спогади", "Кінематографічні моменти" і захищені паролем папки



Телефон приведе вас в потрібне місце / Фото Unsplash

Що ми втрачаємо, використовуючи GPS

Ми втрачаємо пам'ять. Такого висновку дійшли доктор філософії та нейробіології Мар Гонзалес-Франко, доктор філософії та нейробіології Грегорі Дейн Клеменсон та керівник Microsoft Soundscape Амос Міллер.

Спеціалісти говорять, що раніше, щоб зорієнтуватися на місцевості ми залучали мізки більшою мірою, ніж зараз. Потрібно було підготуватися до подорожі, вміти орієнтуватися на місцевості, запам'ятовувати деталі та орієнтири, вміти користуватися мапами. Тепер це все в більшості випадків не потрібно – достатньо внести потрібне місце в пошук.

Просторову навігацію тепер виконує машина, а не людський мозок. А це погіршує пам'ять.

Цікаво Більше не треба шукати: новий датчик Pebble відстежує вільні місця на парковці



Використання мапи покращує нашу пам'ять / Фото Unsplash

Чому саме наша пам'ять погіршується

Без супутникової навігації людство жило досить довго. Щоб дійти до певного місця потрібно було завжди використовувати мізки.

Людина постійно думала та запам'ятовувала. Необхідно було тримати в голові велику кількість різноманітної інформації, великих чисел, орієнтирів.

Оскільки тепер це не потрібно, то і наша пам'ять "згасає" швидше.

Як це працює

За просторову орієнтацію у нашому мозку відповідає гіпокамп. Коли ми досліджуємо нове середовище, то мозок складає просторову мапу "в голові людини". Під мапу мозок підв'язує запахи, образи, звуки. Таким чином у голові виникають певні тригери, щоб ми швидше могли згадати певне місце.

Доведено, що лондонські таксисти мають збільшений гіпокамп у порівнянні з пересічними людьми. Це викликано тим, що вони мусять тримати в голові велику кількість інформації, щоб швидко орієнтуватися на місцевості. Зменшений гіпокамп – одна з ознак хвороби Альцгеймера.

Нейробіологи стверджують, що розумова активність та тренування пам'ять – це інгредієнт "успішного старіння".