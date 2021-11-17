Говерборд Марті МакФлая з фільму "Назад у Майбутнє" продали на аукціоні

Американський фантастичний фільм Роберта Земекіса "Назад у Майбутнє" ввійшов до історії кінематографу, породивши ціле покоління фанатів франшизи. Дотепер глядачі скуповують іграшки та інший мерч по цьому всесвіту. Але часом трапляються й більш дорогі покупки. Наприклад, нещодавно був проданий легендарний говерборд, на якому літав герой трилогії Марті МакФлай.

Угоду закрили на аукціоні Propstore 11 листопада 2021 року. За унікальний реквізит заплатили 501 188 доларів, тоді як продавці очікували отримати всього 100 тисяч.

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Що таке говерборд і чому він такий дорогий

Говерборд – це вигаданий спеціально для фільмів "Назад у майбутє" пристрій, що нагадує скейтборд, але для пересування використовує не колеса, а політ. За сюжетом він був здатен літати на висоті близько семи сантиметрів над землею.



Марті МакФлай та його говерборд у кадрі з фільму "Назад у майбутнє" / Скриншот

Після виходу фільмів люди буквально марили говербордами – настільки їх захопила ідея такого способу пересування. Масла у вогонь підлив сам Роберт Земекіс, режисер, який обмовився, що у фільмах знімалася реальна техніка. Люди повірили в існування говербордів і готувалися купувати їх, щойно вони надійдуть у продаж. Однак цього, звісно ж, не сталося.

Говерборд Марті МакФлая / Фото Propstore

Проданий з аукціону реквізит літати не вміє, проте він прикрашений автографами Земекіса і актора Майкла Дж. Фокса, який зіграв роль Марті МакФлая. Ця річ уже давно має певну історичну та культурну цінність. Звідси й такий цінник. Цікаво те, що цей екземпляр не єдиний.