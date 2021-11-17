Угоду закрили на аукціоні Propstore 11 листопада 2021 року. За унікальний реквізит заплатили 501 188 доларів, тоді як продавці очікували отримати всього 100 тисяч.

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Що таке говерборд і чому він такий дорогий

Говерборд – це вигаданий спеціально для фільмів "Назад у майбутє" пристрій, що нагадує скейтборд, але для пересування використовує не колеса, а політ. За сюжетом він був здатен літати на висоті близько семи сантиметрів над землею.



Марті МакФлай та його говерборд у кадрі з фільму "Назад у майбутнє" / Скриншот

Після виходу фільмів люди буквально марили говербордами – настільки їх захопила ідея такого способу пересування. Масла у вогонь підлив сам Роберт Земекіс, режисер, який обмовився, що у фільмах знімалася реальна техніка. Люди повірили в існування говербордів і готувалися купувати їх, щойно вони надійдуть у продаж. Однак цього, звісно ж, не сталося.

Говерборд Марті МакФлая / Фото Propstore

Проданий з аукціону реквізит літати не вміє, проте він прикрашений автографами Земекіса і актора Майкла Дж. Фокса, який зіграв роль Марті МакФлая. Ця річ уже давно має певну історичну та культурну цінність. Звідси й такий цінник. Цікаво те, що цей екземпляр не єдиний.