Готуємо човни: в Антарктиді почалося руйнування найширшого у світі льодовика
Джерело:New Atlas
У Західній Антарктиді розташований гігантський льодовик Туейтса, за яким пильно стежать вчені. Останні новини свідчать про те, що він почав руйнуватись.
Якщо Туейтс зруйнується, він потягне за собою лід більшої частини Західної Антарктики. Вчені очікують значного підйому рівня моря.
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Якими будуть наслідки
- За деякими оцінками, танення найширшого льодовика у світі підвищить рівень вод на 0,6 метра у кращому випадку.
- У гіршому – рівень океану може вирости на 3 метри.
Льодовик Туейтса тягнеться на 120 кілометрів уздовж західного узбережжя Антарктики. Він особливо вразливий до змін клімату, а його вплив на планету може виявитися руйнівним. Дослідженнями цього льодовика займається, зокрема, міжнародна організація ITGC, сформована у 2018 році.
Туейтс – найширший льодовик у світі. Швидкість його руху за останні 30 років подвоїлася. Він містить у собі достатньо води, щоб підняти рівень моря на понад 0,6 метра й може привести до ще більшого збільшення рівня Світового океану — до трьох метрів, якщо потягне з собою сусідні льодовики,
– каже Тед Скамбос, провідний координатор ITGC.
Що відбувається з льодовиком
- Одна з найважливіших структур льодовика Туейтса – Східний шельфовий льодовик, плаваюча маса льоду, яка уповільнює швидкість руху льоду в океан. Шельф лежить на підводній горі, яка утримує його і сам льодовик у відносному спокої. Однак дослідники з ITGC з'ясували, що структура піддається атакам з різних сторін. Під ним утворюються довгі канали, які проводять теплу воду і прискорюють його танення.
- Дані радарів показують, що до центру льодовика простяглися довгі тріщини, розмір яких збільшується в рік на 2 кілометри. Ба більше, вони прямують прямо до місця з тонким льодом. Звідти тріщини поширяться по всьому шельфовому льодовику і призведуть до його руйнування. Як тільки його не стане, льодовик Туейтса позбудеться опори.
- Материкова частина льодовика теж знаходиться під загрозою. Автономний підводний човен вивчив область, де лід з'єднується з землею і виявив, що вода тут відносно тепла і солона, і підмиває лід знизу.