Готуємо човни: в Антарктиді почалося руйнування найширшого у світі льодовика

У Західній Антарктиді розташований гігантський льодовик Туейтса, за яким пильно стежать вчені. Останні новини свідчать про те, що він почав руйнуватись.

Якщо Туейтс зруйнується, він потягне за собою лід більшої частини Західної Антарктики. Вчені очікують значного підйому рівня моря.

Цікаво Із турботою про довкілля: як Samsung допомагає утилізовувати старі смартфони

Якими будуть наслідки

За деякими оцінками, танення найширшого льодовика у світі підвищить рівень вод на 0,6 метра у кращому випадку.

У гіршому – рівень океану може вирости на 3 метри.

Льодовик Туейтса тягнеться на 120 кілометрів уздовж західного узбережжя Антарктики. Він особливо вразливий до змін клімату, а його вплив на планету може виявитися руйнівним. Дослідженнями цього льодовика займається, зокрема, міжнародна організація ITGC, сформована у 2018 році.

Туейтс – найширший льодовик у світі. Швидкість його руху за останні 30 років подвоїлася. Він містить у собі достатньо води, щоб підняти рівень моря на понад 0,6 метра й може привести до ще більшого збільшення рівня Світового океану — до трьох метрів, якщо потягне з собою сусідні льодовики,

– каже Тед Скамбос, провідний координатор ITGC.

Що відбувається з льодовиком