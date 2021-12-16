Якщо Туейтс зруйнується, він потягне за собою лід більшої частини Західної Антарктики. Вчені очікують значного підйому рівня моря.
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Якими будуть наслідки
- За деякими оцінками, танення найширшого льодовика у світі підвищить рівень вод на 0,6 метра у кращому випадку.
- У гіршому – рівень океану може вирости на 3 метри.
Льодовик Туейтса тягнеться на 120 кілометрів уздовж західного узбережжя Антарктики. Він особливо вразливий до змін клімату, а його вплив на планету може виявитися руйнівним. Дослідженнями цього льодовика займається, зокрема, міжнародна організація ITGC, сформована у 2018 році.
Туейтс – найширший льодовик у світі. Швидкість його руху за останні 30 років подвоїлася. Він містить у собі достатньо води, щоб підняти рівень моря на понад 0,6 метра й може привести до ще більшого збільшення рівня Світового океану — до трьох метрів, якщо потягне з собою сусідні льодовики,
– каже Тед Скамбос, провідний координатор ITGC.
Що відбувається з льодовиком
- Одна з найважливіших структур льодовика Туейтса – Східний шельфовий льодовик, плаваюча маса льоду, яка уповільнює швидкість руху льоду в океан. Шельф лежить на підводній горі, яка утримує його і сам льодовик у відносному спокої. Однак дослідники з ITGC з'ясували, що структура піддається атакам з різних сторін. Під ним утворюються довгі канали, які проводять теплу воду і прискорюють його танення.
- Дані радарів показують, що до центру льодовика простяглися довгі тріщини, розмір яких збільшується в рік на 2 кілометри. Ба більше, вони прямують прямо до місця з тонким льодом. Звідти тріщини поширяться по всьому шельфовому льодовику і призведуть до його руйнування. Як тільки його не стане, льодовик Туейтса позбудеться опори.
- Материкова частина льодовика теж знаходиться під загрозою. Автономний підводний човен вивчив область, де лід з'єднується з землею і виявив, що вода тут відносно тепла і солона, і підмиває лід знизу.