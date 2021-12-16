Якщо Туейтс зруйнується, він потягне за собою лід більшої частини Західної Антарктики. Вчені очікують значного підйому рівня моря.

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Якими будуть наслідки

За деякими оцінками, танення найширшого льодовика у світі підвищить рівень вод на 0,6 метра у кращому випадку.

У гіршому – рівень океану може вирости на 3 метри.

Льодовик Туейтса тягнеться на 120 кілометрів уздовж західного узбережжя Антарктики. Він особливо вразливий до змін клімату, а його вплив на планету може виявитися руйнівним. Дослідженнями цього льодовика займається, зокрема, міжнародна організація ITGC, сформована у 2018 році.

Туейтс – найширший льодовик у світі. Швидкість його руху за останні 30 років подвоїлася. Він містить у собі достатньо води, щоб підняти рівень моря на понад 0,6 метра й може привести до ще більшого збільшення рівня Світового океану — до трьох метрів, якщо потягне з собою сусідні льодовики,

– каже Тед Скамбос, провідний координатор ITGC.

Що відбувається з льодовиком