"Гори" на поверхні нейтронних зірок виявилися нижчими, ніж вважали раніше

Нейтронні зірки – найщільніші об'єкти після чорних дір. Уточнена модель нейтронної зірки показала, що неоднорідності на її поверхні можуть досягати менших висот, ніж вважали раніше.

При масі, порівняній з Сонцем, вони можуть бути діаметром лише в кілька десятків кілометрів. Це зірки розміром з місто. Завдяки такій щільності гравітаційні поля нейтронних зірок екстремально сильні. Швидко обертаючись, вони можуть захоплювати за собою навколишні області простору. Але для цього їх форма повинна бути хоч злегка недосконалою.

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Якої висоти "гори" на зірках

Згідно з розрахунками вчених, під дією власного тяжіння нейтронна зірка повинна мати рівну сферичну форму. Її поверхня пружна і рухлива, і на ній можуть підніматися "гори", більше схожі на горбки. Вважається, що їх висота здатна досягати мільйонних часток від радіуса сфери. Для середньої нейтронної зірки це максимум 10 сантиметрів. Однак така оцінка виявилася сильним перебільшенням. Нові розрахунки, проведені британськими астрофізиками, показали, що висота "гір" на нейтронних зірок становить максимум міліметр.

Попередні розрахунки базувались на тому, що пружна кора знаходиться під рівномірною високою механічною напругою і може з однаковою ймовірністю розірватися в будь-якій ділянці. Тепер же вчені використовували нову, уточнену модель нейтронної зірки, яка більш реалістично описує взаємодії між її рідкими надрами, еластичною корою і тонкою атмосферою. Це дозволило точніше передбачити поведінку кори і виникнення розривів.

Виявилося, що "гори" нейтронних зірок з'являються набагато раніше, ніж вважалося досі, і встигають піднятися максимум на міліметр над поверхнею.