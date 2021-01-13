Представники канадської компанії Rumble, керуючої однойменним відеосервісом, звинуватили Google в недобросовісній конкуренції, заявивши, що та маніпулює пошуковою видачею на користь YouTube. Rumble подала позов до Федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії.

Звинувачення підкріплені дослідженням пошукової видачі Google, яке провели журналісти The Wall Street Journal в липні 2020 року. Rumble своєю чергою власними тестами підтвердила висновок про преференції для YouTube, закладені в пошуковий алгоритм Google, пише Bloomberg Law.

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Що відбувається

У компанії уточнили, що через такі маніпуляції втрачають трафік, користувачів, завантаження і, як наслідок, гроші. За оцінкою Rumble, збиток, нанесений їй неконкурентною поведінкою Google, перевищує 2 мільярди доларів. Позивачі вимагають стягнути з відповідачів понад 6 мільярдів доларів.

Також на думку компанії, наявність додатка YouTube на мобільних пристроях, що використовують операційну систему Android, одразу "з коробки", також є неконкурентною практикою. Представник Google назвала звинувачення Rumble "необґрунтованими", заявивши про намір захищатися в суді.