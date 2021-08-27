Google зробив новий інтерактивний дудл із грою "Острів Чемпіонів"

Чергова дудл-гра "Острова Чемпіонів" з'явилася на головній сторінці пошуковика Google 27 серпня. Приурочена ця серія інтерактивних дудлів до Паралімпійських ігор у Японії.

Doodle Champion Island Games – це серія ігор, у які користувачі пошуковика зможуть побавитися впродовж кількох тижнів. Першу гру можна було побачити 25 серпня, другу – 26.

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Новий дудл від Google – гра "Острів Чемпіонів"

Головна героїня гри – кішка Лакі ("Щасливиця"). Вона досліджує Острів Чемпіонів в інтерактивному дудлі.

Це світ, наповнений сімома спортивними міні-іграми, легендарними суперниками, десятками сміливих додаткових квестів, бонусних рівнів тощо.

А все для чого? Щоб перемагати чемпіонів! А заодно й зібрати сім священних сувоїв і завершити додаткові приховані виклики по всьому острову.

новий ігровий дудл створено у партнерстві з токійською анімаційною студією STUDIO 4°C! А приурочений він до Паралімпійських ігор, які відбуваються у Японії просто зараз.

Презентаційний кліп серії ігор "Острів Чемпіонів": дивіться відео

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