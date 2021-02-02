Google зробила пошук інформативнішим, додавши "картки сайтів": як це працює

Компанія Google поділилася новиною про розширення функціональності своєї пошукової системи. Завдяки нововведенню користувачі зможуть отримувати більше інформації про сайтаи, відвідувані з пошукової видачі, ще до моменту їх відкриття.

Джерело: Google Blog

Google інтегрувала додаткову кнопку поруч з пошуковим посиланням на сайт. Натиснувши на неї, користувачі зможуть дізнатися, який зміст зустрічається на ресурсі і чи збігається пошуковий запит з результатом. Таким чином можна буде приймати рішення про відкриття веб-сторінки завчасно.

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Як працюватиме нова пошукова функція

У Google відзначили, що опис буде формуватися з "Вікіпедії" при його наявності там. Якщо підходящої статті не виявиться, у картці буде виводитися інформація про первинну індексацію сайту, а також інші пов'язані з ресурсом дані.



Google реалізувала новий функціонал для покращення пошуку

Коли запрацює нова функція

Починаючи з 2 лютого 2021 року подібна функціональність стає доступною для результатів пошуку англійською мовою на території США. Довідкова інформація для результатів видачі працюватиме як в десктопних версіях браузера, так і на ноутбуках і смартфонах.