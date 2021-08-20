Як стало відомо з матеріалів справи, Google платила компаніям-виробникам смартфонів за те, щоб ті не встановлювали на свої пристрої магазини додатків від сторонніх розробників, надаючи перевагу Play Маркету. Це розцінюють як антиконкурентну поведінку.

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Що відомо

У 2019 році компанія запустила нову програму Premier Device Program. Її завданням був розподіл доходів між виробниками смартфонів.

Таким чином компанія платила 12 відсотків прибутку від пошуку компаніям, пристрої яких входили до Premier Device Program. Тоді як зазвичай ця плата для інших компаній складає 8 відсотків.

У ще кращих умовах опинилися LG та Motorola. Вони додатково отримували від 3 до 6 відсотків коштів, які користувачі витратили в Play Маркет з їхніх смартфонів.

Google прагнула приховати свою антиконкурентну поведінку, включивши в Угоди положення, що забороняє робити будь-які публічні заяви щодо Угоди без попереднього письмового схвалення,

– стверджують в Epic.

Судова скарга звертає увагу на успіх, якого досягла програма Premier Devices, зміцнивши домінування Play Store.

До травня 2020 року найбільші виробники Android-смартфонів погодилися на таку ексклюзивність.

Motorola і LG включили до програми 98 і 95 відсотків своїх пристроїв.

Корпорація BBK, під чиїм крилом сьогодні знаходяться бренди Oppo, Vivo та OnePlus, внесла в програму близько 70 відсотків своїх смартфонів.

Меншою мірою з цим погодились Sony та Xiaomi. Перша віднесла до програми 50 відсотків смартфонів, друга – 40 відсотків.

Існування такої програми призвело до того, що користувачі просто не бачать ніякої альтернативи і навіть на тих смартфонах, які не внесені в програму, переважно користуються Google Play.

Нагадаємо, Epic Games подала в суд на Google у Великій Британії. Розробник гри Fortnite виступає проти "зловживання домінуючим становищем" на ринку мобільних платформ. Спір розгорівся після того, як Epic Games додала можливість проведення прямих платежів у Fortniteв обхід 30-відсоткової комісії, яку Apple і Google вимагають в рамках угод з розробниками при публікації додатків в App Store і Google Play.

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