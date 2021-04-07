За словами Шремса, смартфони на платформі Android генерують унікальні рекламні коди, схожі з рекламним ідентифікатором платформи Apple. Це дозволяє як Google, так і третім особам відстежувати дії користувачів у мережі, щоб краще налаштовувати під них рекламу.

Цікаво Android-додатки більше не зможуть бачити, що встановлено на вашому смартфоні.

Нова скарга

Активіст подав скаргу до французького регулятора із захисту конфіденційних даних, стверджуючи, що таке стеження відбувається без згоди користувачів. А це, своєю чергою, порушує закони Євросоюзу.

За допомогою цих прихованих ідентифікаторів на вашому телефоні Google і треті особи можуть стежити за користувачами без їх згоди. Це немов пудра на руках і ногах, що залишає слід від усього, що ви робите на своєму телефоні,

— коментує виданню Financial Times юрист NOYB Стефано Россетті.

Раніше, у липні 2020 року юридична фірма в США подала подібну скаргу щодо компанії Google, звинувативши ee в незаконному зборі особистих даних користувачів.

Позивачі тоді стверджували, що Google збирала дані про користувачів додатків, що виконують функції агрегаторів новин, служб таксі та деяких інших. За їх словами, інформація, в тому числі деякі особисті відомості, а також зведення даних про використання додатків, надходили на сервери компанії навіть в тих випадках, коли користувачі вручну відключали цю функцію.