Девід Лі, менеджер з продуктів у підрозділах по розширенню Chrome та Chrome Web Store заявляє, що Manifest V3, який розробляється кілька, років став безпечнішим, більш продуктивним та гарантує більшу конфіденційність, ніж його попередник.

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Це еволюція платформи розширень, що враховує зміни в інтернеті і демонструє майбутнє браузерних розширень,

– зазначає Лі.

Проте, попри запевнення Google, у певних колах залишаються сумніви з приводу даних нововведень. Олексій Мягков, старший технічний фахівець американської правозахисної організації "Фонд електронних рубежів" (Electronic Frontier Foundation) називає аргументи Google позбавленими сенсу.

Коротко про Manifest V3 та як він впливає на блокувальники реклами

Google почала працювати над комплектом API-інтерфейсів Manifest V3 у 2018 році, проєкт повинен був стати вирішенням деяких проблем в аспекті безпеки й продуктивності. Застаріла специфікація розширень Manifest V2 надавала широкі можливості, які хоча і були корисні для сумлінних розробників, але їх також можна було використовувати для створення шкідливого ПЗ.

На початку 2019 року Реймонд Хілл, розробник популярного розширення для блокування контенту uBlock Origin, звернув увагу на заплановані зміни API і попередив, що Manifest V3 в тому вигляді, в якому його описує Google, порушить роботу його продукту.

Слідом за ним розробники інших популярних розширень для блокування контенту та захисту конфіденційних даних підтвердили, що їм доведеться переробити свої продукти для відповідності Manifest V3 – можливо, навіть переробити асортимент функцій, оскільки деякі з існуючих виявляться недоступними в новому режимі.

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Разом з тим, як вказує британське видання The Register, раніше Google повідомляла інвесторам, що блокування реклами становить потенційну загрозу для доходів компанії. У зв'язку з цим виникли припущення, що у компанії були приховані мотиви для розробки Manifest V3 – ліквідація блокувальників контенту та реклами.

Дану ініціативу однозначно були готові підтримати і численні інтернет-видання. Однак Google, зіткнувшись з негативною реакцією розробників і правозахисних організацій, спробувала у червні 2019 року переконати громадськість у зворотному, заявивши, що метою нової специфікації, навпаки, є допомога розробникам у створенні ефективніших блокувальників реклами.

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Дана спроба успіхом не увінчалася. Всього через місяць, у липні 2019 року, Мягков, а також Джеремі Гіллула та Беннетт Сайферс опублікували у блозі "Фонду електронних рубежів" матеріал, в якому оскаржили заяви Google про переваги безпеки Manifest V3, назвавши його "грубим інструментом, який мало що робить для підвищення безпеки, але при цьому сильно обмежує майбутні інновації".

Фонд і сам випускає розширення Privacy Badger для блокування відстеження конфіденційних даних. Додаток використовує "webRequest" – один з потужних інструментів Manifest V2, що дозволяє перехоплювати і змінювати дані до їх відображення у браузері. Троє фахівців заявили, що якщо Google дійсно хоче підвищити безпеку Chrome Web Store, то компанії слід "почати належним чином забезпечувати дотримання політик" платформи. Але для цього Google знадобилося б вкластися в персонал і технічні ресурси для підтримки Chrome Web Store, оскільки платформа, на їхню думку, залишається недостатньо укомплектованою персоналом і недостатньо фінансується.

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Як Manifest V3 заважає розробникам адаптувати продукти

Розробники розширень намагаються адаптувати свою продукцію до вимог специфікації V3, але досі неясно, чи виявиться це можливим для всього асортименту розширень. Зокрема, творець uBlock Origin заявив, що можливостей нового інструменту "declarativeNetRequest", який прийшов на зміну "webRequest" все ще недостатньо.

Наразі відсутній спосіб оновлення списку фільтрів для шаблонів блокування без повторної публікації всього розширення. Це означає, що маркетологи можуть змінювати уявлення рекламного контенту, щоб він пропускався розширеннями, а автори розширень не зможуть своєчасно відреагувати.

Залишається й низка давніх помилок, які досі не були виправлені. Мягков вказав на проблему від листопада 2019 року: інструмент "Service Worker", що прийшов на заміну функції фонових сторінок в V2, переходить у сплячий режим і не виводиться з нього. Він також вказав на те, що даний інструмент все ще не може служити повноцінною заміною низки старих функцій.

Microsoft, Mozilla і навіть Apple заявили про підтримку Manifest V3, тому в червні поточного року було сформовано спільнота W3C WebExtensions Community Group (WECG), до якого можуть звертатися розробники розширень. Хоча навряд чи навіть це вплине на плани Google щодо V3. При цьому команди розробників браузерів Brave, Opera і Vivaldi вже заявили, що спробують зберегти підтримку "webRequest", від якого Google планує відмовитися.