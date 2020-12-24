Google запровадила обов'язкову перевірку наукових робіт на предмет "делікатних тем" влітку 2019 року. Журналісти прийшли до висновку, що це заважає підрозділу Google AI досліджувати і пропонувати способи вирішення проблем, пов'язаних з використанням нових технологій.

Під приводом нерозголошення комерційної таємниці Google піклується скоріше про свою репутацію в очах суспільства, ніж про публікацію важливих і якісних досліджень. Так, компанія звільнила голову команди з етичного використання штучного інтелекту Тімніт Гебру після її заяви щодо проблем компанії Google. Таку думку висловлює видання NBC News.

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Що відомо

Якщо ми проводимо дослідження на основі нашого досвіду, але нам не дозволяється їх публікувати не через якісну експертну оцінку, а з якихось інших причин, тоді ми стикаємося з серйозною проблемою цензури,

– заявила старший науковий співробітник Google Маргарет Мітчелл.



Таким чином, Google змушує вчених "проявляти більше обережності, щоб задавати позитивний тон". Зокрема, дослідникам рекомендують утримуватися від згадування продуктів компанії, коли згадуються "делікатні теми". Наприклад, вони повинні намагатися не зачіпати проблеми етичності розпізнавання осіб, безпілотних автомобілів та інших "неоднозначних" технологій.

Це призвело до того, що в документі з рекомендаціями щодо використання штучного інтелекту на сервісі YouTube спочатку було написано, що технологія може сприяти "дезінформації, дискримінаційним або іншим несправедливим результатам", але після перевірки і втручання компанії в остаточній версії мова вже йшла про "точну інформацію, справедливість і різноманітність контенту".