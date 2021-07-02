Стало відомо, що з серпня 2021 року всі завантажувані в магазин цифрового контенту Play Маркет додатки повинні бути в форматі AAB. Його використання дозволить спростити оптимізацію додатків під різні пристрої.

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Майбутнє додатків

Процес, за заявами розробників нового формату, автоматизується до такої міри, що під час завантаження будь-якого додатка в форматі AAB на призначений для користувача пристрій завантажуються тільки файли, призначені конкретно для цієї моделі пристрою. Завдяки цьому нові додатки займають на 15 відсотків менше місця в порівнянні зі стандартними версіями у форматі APK.

За даними Google, вже зараз більше 1 мільйона додатків перейшли на використання формату AAB. Це стосується тисячі кращих додатків та ігор з Play Маркет, у тому числі Twitter, Netflix, Gameloft, Adobe і Duolingo.

Крім заміни APK-файлів з серпня розширення великих файлів OBB будуть замінені на Play Asset або Feature Delivery. Це робиться для оптимізації процесів завантаження та оновлення великих ігор за тим же принципом, що і у випадку з форматом AAB. Кінцевий пристрій отримує тільки призначені йому частини, а не всі пов'язані з додатком файли.

Вже в серпні всі завантажувані в Play Маркет повинні бути в форматі AAB. Це не стосується лише деяких продуктів, таких як приватні корпоративні додатки.