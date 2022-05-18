Google зливає особисті дані користувачів тоннами, – Bloomberg

Мабуть, не минає жодного місяця, ЗМІ не писали про те, що Google, Facebook чи якась інша компанія передає дані користувачів стороннім особам та організаціям. Цього разу черга знову за Google.

Видання зазначає, що інтернет-гігант передає рекламодавцям особисту інформацію про користувачів "у вражаючих масштабах". Дані начебто надсилаються десятки мільярдів разів на день – набагато частіше, ніж у інших подібних компаній.

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Що відомо

Згідно з джерелом, тільки з січня по кінець березня Google заробила 68 мільярдів доларів. Причому 54 мільярди доларів із цієї суми склав дохід саме від реклами.

Різноманітні сторонні компанії отримують від техногіганта, якому належить велика кількість сервісів, зокрема найпопулярніша в світі пошукова система, інформацію про місцезнаходження, звички, переглянуті сторінки та покупки користувачів .

. За даними Ірландської ради за громадянські свободи, щорічно рекламні платформи передають інформацію рекламодавцям приблизно 178 трильйонів разів, а Google тільки в одних Європі та США ділиться ними 70 мільярдів разів щодня.

Розслідування показує, що інформацію про користувачів зі США Google поставляє п'яти тисячам організацій.

У кожному профілі людини є спеціальні позначки, наприклад, "проблеми з законом", "тривожні розлади" або навіть "підтримка насильства".

Оглядачка Bloomberg Пармі Олсон каже, що кожне відкриття програми на смартфоні або сторінки сайту стає початком "торгів" за увагу людини. Пристрій передає інформацію про нього третім особам для показу таргетованої реклами — перемагає компанія, яка заплатить за це більше, ніж інші.

Продаж особистих даних Bloomberg порівнює із забрудненням повітря, при якому всі користувачі "оповиті щільним смогом". А існування такої торгівлі робить можливою загрозу перехоплення інформації та її передачі шахраям.

Відзначається, що надалі ситуація тільки погіршиться через зростання популярності розумних пристроїв: відомості передають не тільки смартфони, але і смартколонки, браслети для фітнесу, годинники та величезна кількість інших пристроїв.