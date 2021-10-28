Нова версія ОС буде наразі називається Android 12L. Не виключено, що це лише тимчасова робоча назва, яку пізніше змінять. Тестування вже починається.

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Що відомо про Android 12L

Android 12L – це спеціальна версія все того ж Android 12, орієнтована на пристрої з великими екранами. Це складні смартфони, планшети й ноутбуки на основі Chrome OS.

Вона отримає відповідні зміни в інтерфейсі.



Android 12L / Фото Google

На панелі сповіщень, екрані блокування та деяких інших системних панелях ми побачимо інформацію у два стовпці.

Будуть оптимізовані основні системні програми, включаючи головний екран і основне поле пошуку, меню живлення, додаток налаштувань і так далі.

Також попрацювали над багатозадачністю. Для великих екранів з'явилася нова панель завдань, яка спрощує перемикання між додатками, а в режимі розділеного екрана можна перетягувати контент і переглядати одразу кілька додатків.

Покращено й режим сумісності. Він запропонує користувачам зручнішу роботу з додатками, які не призначені для великих екранів.



Android 12L / Фото Google

Google також забезпечила розробників інструментами для налаштування таких додатків, дозволяючи їм встановлювати власні кольори та способи обробки, налаштовувати положення вікна, використовувати закруглені кути й багато іншого.

Запуск цієї версії ОС планують на початок наступного року. Компанія вже працює з партнерами над впровадженням цих нових функцій на пристрої з великим екраном. Також Google вже випустила попередню версію Android 12L для розробників.



Android 12L / Фото Google

Тим часом Xiaomi зіткнулася з серйозними проблемами сумісності при освоєнні нового Android 12. Повідомляють про численні проблеми як у стандартних вбудованих додатках від виробника, так і в сторонніх.