У 2018 році Google заявила, що тільки 10% активних акаунтів використовують двофакторну аутентифікацію. Відтоді компанія докладала зусиль, щоб підштовхнути людей до використання цієї функції.

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Двофакторна аутентифікація Це технологію, що забезпечує ідентифікацію користувачів за допомогою комбінації двох різних компонентів. Наприклад авторизація Google і Microsoft, коли користувач заходить з нового пристрою, крім аутентифікації за іменем та паролем, його просять ввести шестизначний (Google) або восьмизначний (Microsoft) код підтвердження. Ви можете отримати його за допомогою SMS, або дзвінка на ваш телефон, він може бути взятий з заздалегідь складеного реєстру разових кодів або ви можете використовувати додаток-аутентифікатор, який генерує новий одноразовий пароль за короткі проміжки часу.

Як Google переведе усіх на двофакторну аутентифікацію

Згідно з наявними даними, разом з мільйонами користувачів Google на двофакторну аутентифікацію до кінця року будуть переведені більш ніж 2 мільйони авторів контенту на YouTube. У повідомленні наголошується, що користувачі також зможуть використовувати для авторизації апаратні ключі безпеки, яких тільки Google щорічно випускає понад 10 тисяч примірників.

Диспетчер паролів є ще одним надійним інструментом гарантування безпеки облікових записів. Згідно з наявними даними, Google щодня перевіряє понад 1 мільярд паролів за допомогою вбудованого в браузер Chrome диспетчера паролів, який також інтегрований у платформу Android і додаток Google.

Диспетчер паролів компанії також доступний і на пристроях з iOS, де Chrome може використовуватися для автоматичного заповнення полів авторизації в різних додатках.

Незабаром розробники додадуть можливість генерації надійних паролів для інших додатків, а також функцію перегляду списку збережених паролів в меню програми Google.