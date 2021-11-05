Google заснувала компанію, яка шукатиме нові ліки за допомогою штучного інтелекту

Холдинг Alphabet (материнська компанія Google) оголосив про заснування нової компанії, яка використовуватиме технології штучного інтелекту для відкриття нових ліків. Вона використовуватиме напрацювання DeepMind, ще однієї дочірньої компанії Alphabet, яка провела революційну роботу з використанням ШІ для передбачення структури білків.

Нова компанія отримала назву Isomorphic Laboratories – вона використовуватиме напрацювання у сфері штучного інтелекту для створення інструментів, які допоможуть відкрити нові фармацевтичні препарати.

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Генеральний директор DeepMind Деміс Хасабіс виконуватиме функції гендиректора Isomorphic Laboratories, але обидві компанії залишатимуться незалежними одна від одної, час від часу співпрацюючи.

Наскільки ефективно ШІ може допомогти у створенні ліків

Протягом багатьох років експерти звертали увагу на можливості ШІ, як способу прискорити та здешевити пошук нових лікарських препаратів. Інструменти на базі алгоритмів штучного інтелекту можуть допомогти сканувати бази даних молекул, щоб знайти ті, які найкраще підходять для конкретної мети.

Isomorphic спробує побудувати моделі, які можуть передбачити, як ліки будуть взаємодіяти з організмом. Вона буде використовувати роботу DeepMind у галузі структури білків, щоб з'ясувати, як кілька білків можуть взаємодіяти один з одним.

Компанія буде зосереджена на розвитку партнерських відносин із фармацевтичними компаніями.

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Штучний інтелект не панацея

Варто зазначити, що розробка та тестування ліків можуть виявитися складнішим завданням, ніж визначення структури білка. Кандидат на роль ліків, який виглядає перспективним, виходячи з того, як він діє на хімічному рівні, може не завжди працювати на практиці.

Зазначається, що понад 90% ліків, які пройшли клінічні випробування, зрештою не працюють. Робота DeepMind та Isomorphic Laboratories може допомогти подолати деякі вузькі місця у дослідженнях, але вона не є швидким розв'язанням усіх проблем, пов'язаних із розробкою ліків.