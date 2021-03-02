TikTok повернув популярність формату коротких відеороликів, як це колись зробив Vine. За ним пішли багато інших сервісів, які вирішили інтегрувати розділ з короткими відео в свої додатки. Тепер і Google запустила в бета-тест YouTube Shorts, який вже доступний в США.

Крім США, Youtube Shorts вже кілька місяців доступний і в Індії. Як пише джерело, відеоролики в YouTube Shorts щодня збирають близько 3,5 мільярда переглядів, тому не дивно, чому Google вирішила інтегрувати цю функцію у свій відеосервіс. Плани про це були оголошені ще у вересні 2020 року.

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Конкурент TikTok

Google зможе таким чином забрати у TikTok велику частину аудиторії, включаючи авторів контенту, які проживають в Індії та США, оскільки в цих країнах доступ до TikTok обмежений.



YouTube Shorts вже тестують в Індії та США / Фото XDA-Developers

Судячи з того, що YouTube Shorts вже з'явився в Америці, можна очікувати подальшого глобального розгортання функції в інших країнах. Хоча ніякої конкретної інформації про дати появи YouTube Shorts в інших країнах поки що немає. Також варто відзначити, що не всім користувачам з США YouTube Shorts доступний, оскільки це бета-версія, і вибірка тут відбувається випадково.

Отримати доступ до YouTube Shorts можна, завантаживши спеціальний APK-файл з інтегрованим YouTube Shorts. Однак робота функції все одно не гарантується.