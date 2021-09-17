Як працює швидкісний лазерний інтернет від Google

За 20 днів роботи повітряний канал зв'язку передав понад 700 ТБ даних, а надійність зв'язку склала 99,9%. Лазерний інтернет з'єднав міста Кіншаса і Браззавіль, які знаходяться на берегах річки Конго.

Цікаво Спроба заблокувати сервіси Google в Росії обернулася катастрофою для банків

Провести звичайний провідний інтернет у цьому місці важко, оскільки Конго вважається найглибшою річкою у світі з дуже швидкою течією. Власне, одне з головних переваг бездротової оптичного зв'язку – можливість організувати доступ в мережу там, де неможливо прокласти кабель.

Все завдяки лазерам

Google X попрацювала над технологією бездротового оптичного зв'язку (FSO або WOC), зробивши її більш ефективною. Фахівці вдосконалили засоби наведення та відстеження лазерного променя.

Передавач може потрапити в приймач діаметром всього 5 см з відстані 10 км. Устаткування динамічно підлаштовується під умови навколишнього середовища, змінюючи потужність передачі в залежності від погоди і перешкод у вигляді птахів і диких тварин.



Лазер може передавати сигнал на величезні відстані / Фото Google

За словами компанії, на даний момент для кінцевого користувача практично непомітна різниця між лазерним і оптоволоконним інтернетом. У лабораторії Х була створена глобальна карта, яка показує, у яких місцях по всьому світу бездротовий оптичний зв'язок буде працювати краще або гірше.

Просто додай… лазери

Однією з ключових переваг такого методу зв'язку є простота розгортання – всього-то й потрібно, що поставити два передавача в межах прямої видимості. При цьому, можна передавати дані не лише лазером, але й світлодіодами достатньої потужності.

Є у технології і свої мінуси, наприклад, низька стійкість більшості обладнання до несприятливої ​​погоди:

туману;

дощу;

смогу;

вітру;

й снігу.

Крім того, промінь лазера або світлодіода має властивість розсіюється в атмосфері.