Компанія Google повинна виплатити штраф у розмірі 1,1 мільйона євро через те, що вводила користувачів в оману. Принаймні так вирішили власники французьких готелів і поскаржилися в Національну комісію із захисту конкуренції і прав споживачів (DGCCRF).

Після цього регулятор ініціював розслідування відповідності системи оцінки Google до чинних вимог.

До теми Гучний скандал в Китаї: віцепрезидента Tencent затримали за корупцію

Зазвичай Google застосовує власну алгоритмічну систему оцінку готелів на основі відгуків користувачів. Але регулятор встановив, що така оцінка була необ’єктивною.

Що показало розслідування

Як кажуть експерти, стандартна система оцінки готелів, прийнята Громадською радою з туризму Франції, в Google Maps була замінена на власну методику Google. Звичайно, концепція пошуковика для оцінки готелю відрізнялася від офіційних даних.

Відтак, Служба захисту прав споживачів Франції довела, що рейтингова оцінка закладів Google за шкалою від одного до п'яти зірок збивала користувачів Google Maps з пантелику.

Така практика "негативно позначилася на досвіді споживачів". Це також призвело до упередженням щодо готелів, чия оцінка на картах була нижчою, ніж в офіційному рейтингу.

Окрім штрафу, Google змусили змінити свій рейтинг готелів у Франції на їхню офіційну оцінку.