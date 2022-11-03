Як пише джерело, Google припиняє підтримку автономного додатка Street View. Він дає можливість проглядати панорамні 360-градусні зображення вулиць, буквально "гуляючи" ними. Крім того, користувачі можуть робити власні знімки й надсилати їх компанії.

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Що відомо

Зазначимо, що Street View – це не те саме, що й Google Earth. Судячи з усього, останній компанія поки закривати не збирається. Він надає користувачам доступ до супутникових знімків планети та перегляду вулиць. Крім того, функція Street View, звісно ж, продовжить існувати в складі додатка Карти Google, де користувачі так само зможуть переглядати 360-градусні зображення. Усе це робить автономний Street View зайвим, тому незабаром Google припинить його підтримку.

Google вилучить окремий додаток Street View з магазинів додатків в "найближчі тижні" і припинить підтримку програми в березні 2023 року. Це для The Verge підтвердила прессекретарка Google Медісон Гувейя.

Нагадаємо, влітку компанія "поховала" ще один свій сервіс, Google Meet. Це сервіс відеотелефонного зв'язку, запущений у 2017 році й орієнтований переважно на корпоративний сектор. Його вже об'єднали з сервісом Google Duo, який також пропонує послуги відеозв'язку, але для приватних користувачів.