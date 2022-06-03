Мова йде про Google Meet. Це сервіс відеотелефонного зв'язку, запущений у 2017 році й орієнтований переважно на корпоративний сектор. Тепер компанія фактично об'єднає його з іншим своїм сервісом Google Duo, який також пропонує послуги відеозв'язку, але для приватних користувачів.

Цікаво Компанія Google підтримала українські стартапи: хто першим отримає фінансування

Два сервіси – в один

Пандемія створила шалений попит на додатки відеозв'язку. Компанії перенесли у віртуальний простір свої наради, а для звичайних користувачів довгий час це було єдиним способом спілкування зі своїми близькими. У березні 2020 року Google оголосила Meet безплатним та загальнодоступним для всіх і це зробило його у 30 разів популярнішим, ніж до того – кількість користувачів сягнула 100 мільйонів за день. Разом із тим конкурентний продукт, Zoom, показував активність у 200 мільйонів людей за день. Тому, імовірно, до такого кроку компанія вдається для того, щоб покращити свої конкурентні позиції на ринку відеозв'язку.

У найближчі тижні Google перенесе в Duo всі функції Meet.

Потім протягом року перейменує Duo в Meet.

Проєкт Duo після цього відправиться на віртуальне кладовище, де поховано більше сотні різних сервісів Google.

Таким чином відбудеться злиття двох сервісів в один, що матиме функції обох.

Оновлений додаток залишиться безплатним для всіх користувачів. Вони зможуть здійснювати відеодзвінки друзям та родині за номером телефону чи адресою електронної пошти, використовувати різноманітні фільтри та ефекти, надсилати повідомлення та просити Google Assistant подзвонити за допомогою наявних пристроїв. Уся історія розмов, контакти та повідомлення й надалі зберігатимуться в програмі – завантажувати нову не доведеться.

Нові функції

Це оновлення надасть користувачам Duo розширені функції, які раніше були доступні лише в Meet: