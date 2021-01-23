Материнська компанія Google, Alphabet, відмовилася від ідеї використання повітряних куль для надання послуг зв'язку у віддалених районах. Компанія заявила, що згортає проєкт Loon, оскільки не змогла знайти стійку бізнес-модель і партнерів.

Водночас компанія Alphabet заявила, що виділить 10 мільйонів доларів на підтримку некомерційних організацій і підприємств, що займаються підключенням інтернету, підприємництвом і розвитком освіти у Кенії. У минулому році Loon отримав схвалення уряду Кенії на запуск перших повітряних куль для надання послуг зв'язку та успішно здійснила заплановане кілька місяців по тому.

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Alphabet розвиватиме деякі технології Loon

У компанії зазначили, що частина технологій Loon – наприклад, оптичні канали зв'язку з високою пропускною спроможністю (20 і більше Гбіт/с), які вперше були використані для передачі даних між повітряними кулями в стратосфері, вже використовуються у Project Taara і їх розвиток продовжать.

Ця команда зараз працює з партнерами у країнах Африки на південь від Сахари над наданням високошвидкісного інтернету,

– заявили у компанії.

Як зазначає TechCrunch, безліч компаній, включаючи Google і Facebook, помітно скоротили свої зусилля з розвитку схожиш інтернет проєктів, не виключено, що на рішення Alphabet вплинув зростаючий інтерес SpaceX і Amazon до цієї сфери.

Раніше Google припинила роботу Google Station, ще одного проєкту з надання доступного інтернету у віддалених районах. За допомогою Google Station інтернет з'явився на більш ніж 400 залізничних станціях в Індії.