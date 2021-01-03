Google припинила підтримку сервісу хмарного друку Cloud Print. Раніше компанія опублікувала оголошення про заплановане закриття сервісу. Листи з термінами закриття також надійшли адміністраторам G Suite.

З 1 січня 2021 року всі пристрої на будь-яких операційних системах більше не можуть відсилати документи на друк через Google Cloud Print. Про це пише Engadget.

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Що відомо

Google запустила Cloud Print у 2010 році. Він дозволяв передавати завдання на друк через вебінтерфейс, не вимагаючи установки драйверів для конкретного принтера. Також сервіс міг використовуватися для дистанційного друку документів з мобільних пристроїв за допомогою додатків Gmail і Google Docs.

За весь цей час сервіс так і не вийшов зі стадії бета-тесту. Він був покликаний спростити процес друку документів з різних пристроїв, підключених до мережі, проте далеко не всі принтери з мережевими інтерфейсами були сумісні Google Cloud Print.

У Google пояснили, що раніше цей додаток був необхідний для підтримки функції друку на пристрої під управлінням операційної системи Chrome OS. Пізніше в Google поліпшили функції друку в цій операційній системі та вирішили відмовитись від підтримки віртуального принтера.