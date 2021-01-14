Компанія Google вирішила тимчасово припинити розміщення політичної реклами на своїх платформах – щонайменше з 14 і до 21 січня. Причиною стали "безпрецедентні події минулого тижня" у США та інавгурація нового президента, призначена на 20 січня.

Google обмежує політичну рекламу

Google прагне стримати поширення дезінформації навколо важливих заходів. Про це розповіли на порталі Axios з посиланням на офіційного листа від компанії.

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Тож Google запровадив заборону на політичну рекламу, яка може збільшити ризик виникнення насильства, подібного до заворушень у Вашингтоні 6 січня.

Рекламодавці не зможуть публікувати рекламу, пов'язану з:

Виборами у США.

Підсумками виборів.

Інавгурацією нового президента.

Насильством у Капітолії.

Або ймовірними протестами через ці події.

Заборона стосується платформ Google Ads, DV360, YouTube і AdX Authorized Buyer.

Наразі вона триватиме з 14 до 21 січня. Впродовж цього часу компанія пильно стежитиме за ситуацією, і потім прийме рішення щодо скасування або продовження заборони.

Коротко про ситуацію у США напередодні інавгурації Байдена

6 січня прихильники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні. Вийти на мітинг протесту їх закликав сам глава Білого дому. Заворушення призвели до смерті щонайменше 5 людей.

Протестувальникам майже вдалося зірвати засідання Конгресу, на якому мали затвердити перемогу Байдена на президентських виборах. Але на другому зібранні законодавці все ж це зробили.

Тепер демократи звинувачують Трампа у підбурюванні учасників заворушень. 13 січня Палата представників оголосила імпічмент президентові та передала справу до Сенату.

Нагадаємо, після 6 січня сторінку Трампа у твіттері (@realDonaldTrump), через яку він здебільшого комунікував зі своїми прихильниками, заблокували назавжди.



У фейсбуці, інстаграмі та ютубі також наклали обмеження на контент від Трампа, але м'якші – він не зможе нічого публікувати до завершення своєї президентської каденції.