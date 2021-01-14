Google заборонив політичну рекламу, поки Байден не стане президентом
Компанія Google вирішила тимчасово припинити розміщення політичної реклами на своїх платформах – щонайменше з 14 і до 21 січня. Причиною стали "безпрецедентні події минулого тижня" у США та інавгурація нового президента, призначена на 20 січня.
Google обмежує політичну рекламу
Google прагне стримати поширення дезінформації навколо важливих заходів. Про це розповіли на порталі Axios з посиланням на офіційного листа від компанії.
Нагадаємо Google видалив соцмережу Parler: туди міг перейти Трамп
Тож Google запровадив заборону на політичну рекламу, яка може збільшити ризик виникнення насильства, подібного до заворушень у Вашингтоні 6 січня.
Рекламодавці не зможуть публікувати рекламу, пов'язану з:
- Виборами у США.
- Підсумками виборів.
- Інавгурацією нового президента.
- Насильством у Капітолії.
- Або ймовірними протестами через ці події.
Заборона стосується платформ Google Ads, DV360, YouTube і AdX Authorized Buyer.
Наразі вона триватиме з 14 до 21 січня. Впродовж цього часу компанія пильно стежитиме за ситуацією, і потім прийме рішення щодо скасування або продовження заборони.
Коротко про ситуацію у США напередодні інавгурації Байдена
- 6 січня прихильники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні. Вийти на мітинг протесту їх закликав сам глава Білого дому. Заворушення призвели до смерті щонайменше 5 людей.
- Протестувальникам майже вдалося зірвати засідання Конгресу, на якому мали затвердити перемогу Байдена на президентських виборах. Але на другому зібранні законодавці все ж це зробили.
- Тепер демократи звинувачують Трампа у підбурюванні учасників заворушень. 13 січня Палата представників оголосила імпічмент президентові та передала справу до Сенату.
Поділитися новиною